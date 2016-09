Fundstücke im Netz (2): Mein Rind heißt Joe, oder so.

Von Monika Rech-Heider

An dieser Stelle mal ein kurzer Text über einen etwas längeren Text: Ich will wissen, was ich auf dem Teller habe. Und damit liege ich als Informationsnerd und Möchtegern-aufgeklärter-Konsument im Trend. Allein, den Weg, den Lebensmittel nehmen, kriegt derzeit so gut wie niemand zu sehen – jedenfalls nicht, wenn ich beim Discounter einkaufe. Weil es einem niemand sagen will? Oder weil die Unternehmen schlicht nicht wissen, wie sie ihre Informationen richtig darstellen können? Simon Thompson vom GIS-Konzern Esri hat über die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln im Britischen Guardian geschrieben.

Esris Director of Business Development Simon Thompson hat in einem Beitrag in der Online-Ausgabe des Britischen Guardian die Vorzüge der kartenbasierten Darstellungsweise von Zulieferketten ganz gut beschrieben.

Ein höherer Standard in der Informationsverarbeitung und -darstellung kann seiner Ansicht nach Tierkrankheiten eindämmen und damit natürlich auch den das liebe Vieh verzehrenden Menschen schützen. Ganz nebenbei würde man bei einer ordentlichen Dokumentation der Lieferkette vielleicht auch auf eingepanschtes Schweine- oder druntergemischtes Pferdefleisch stoßen. Nicht nur für Juden, Moslems und Pferdeliebhaber wäre hier ein schneller reagierendes System willkommen. Wüsste man wo und wann die Lasagne hergestellt wurde, kann man über die Kühl- und Transportwege auch nachvollziehen, wie es um die Frische des Produkts bestimmt ist.

Mit der geographischen Information als Missing Link könne man das ganze System durchsichtiger und verständlicher machen.

„By linking geographic information (all the locations that, for example, the ground meat, lettuce, cheese and sesame seed bun come from) to non-spatial data (the name and lot number of the cow, and the firm processing it), it’s possible to simplify the complex web of origins and process points so food chains can be more easily understood, accessed, traced and tracked.“